مباشر.. تشيلسي 2 - 1 أستون فيلا .. مونت يسجل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تغطية مباشرة لمباراة تشيلسي وأستون فيلا، في الأسبوع الـ15 من الدوري الإنجليزي، والمقررة على ملعب ستامفورد بريدج.

ويحتل تشيلسي المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 26 نقطة، فيما يحل أستون فيلا في المركز الـ15 برصيد 15 نقطة.

ويبدأ الثنائي المصري أحمد المحمدي، ومحمود حسن تريزيجية المباراة بشكل أساسي في تشكيل أستون فيلا.

التشكيل:

تشيلسي: كيبا - جيمس - زوما - كريستنسين - أزبيلكويتا - كوفاسيتش - كانتي - مونت - ويليان - بولسيتش - أبراهام

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أستون فيلا: هياتون - أحمد المحمدي - كونسا - مينجز - تارجت - ناكامبا - مكجن - هوريهان - محمود تريزيجية - ويسلي - جريالش

تفاصيل المباراة:

نجح أبراهام مهاجم تشيلسي في تسجيل الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 24، ليمنح البلوز التقدم.

وفي الدقيقة 41، مرر المحمدي كرة عرضية حولها تريزيجية في مرمى تشيلسي، مسجلا التعادل، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وفي الشوط الثاني، نجح مونت في تسجيل الهدف الثاني من صناعة أبراهام في الدقيقة 48.