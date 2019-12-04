محمد صلاح احتياطيا مع ليفربول أمام إيفرتون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

يستضيف ليفربول فريق إيفرتون في الجولة الـ15 من الدوري الإنجليزي، في تمام الساعة 10:15، على ملعب الأنفيلد.

وفضّل يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، عدم البدء بمحمد صلاح أساسيا في المباراة، وإبقائه على مقاعد البدلاء.

Advertisements

وعاد صلاح بعد الإصابة ليكون جاهزًا للمشاركة في المباريات، إلا أن كلوب فضّل عدم البدء به في مباراة اليوم.

ويبدأ ليفربول المباراة بالتشكيل التالي: أدريان - أرنولد - لوفرين - فان دايك - روبرتسون - فينالدوم - ميلنر - لالانا- شاكيري - ماني - أوريجي.

ويحتل ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 40 نقطة، فيما يحل إيفرتون في المركز الـ17 برصيد 14 نقطة.