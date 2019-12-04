live| بث مباشر ليفربول وايفرتون في الدوري الانجليزي.. يلا شوت

بث مباشر مباراة ليفربول وايفرتون في الجولة 15 من الدوري الانجليزي الممتاز، وتتجه أنظار متابعي كرة القدم لمباراة الديربي والتي تتسم بالقوة والمنافسة الكبيرة بين ليفربول وايفرتون في جميع المباريات بغض النظر عن ترتيب الفريقين في جدول ترتيب الدوريالانجليزي، ويدخل ليفربول مباراة ايفرتون في المركز الأول برصيد 40 نقطة ويبتعد عن المركز الثاني مانشستر سيتي ب 8 نقاط قبل مباراة ايفرتون ويتفوق ليفربول على جميع الفرق بشكل ملحوظ هذا الموسم والذي يسعى يورجن كلوب للتتويج به.
مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون
مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر عبر يلا شوت الناقل لمباريات الدوري الانجليزي والدوريات الأوروبية الكبرى، وتُقام المباراة على ملعب آنفيلد تحت انظار الأعداد الغفيرة من جماهير الريدز التي تدعم ليفربول للفوز على ايفرتون في مباراة الديربي ومواصلة مشوار الدوري الإنجليزي.
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