في أول ظهور بعد غياب 10 أشهر .. مصطفي فتحي يخطف الأنظار

عاد لاعب نادي الزمالك مصطفي فتحي، إلي الملاعب والمشاركة الأولي بعد عودته مساء اليوم خلال مباراة الزمالك والشرقية، والتي انتهت بفوز الأبيض بثلاث أهداف مقابل هدف للشرقية.

وفي أول قيادة للمدرب الفرنسي الجديد باتريس كارتيرون، أجري تبديل بنزول مصطفي فتحي بديلًا لشيكابالا، ليظهر "فتحي" لأول مرة بعد شفاءه من الإصابة الأخيرة، ويشارك أيضًا لأول مرة بالقميص رقم

14، والذي لا يحمل أحدًا منذا رحيل أيمن حفني .

وخاض الزمالك أول مباراة تحت قيادة مدربه الجديد الفرنسي باتريس كارتيرون، وتأهل حامل اللقب لدور الستة عشر، ليواجه الفائز من لقاء سموحة السكندري والعبور.

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ودشن رواد مواقع التواصل الإجتماعي، هاشتاج مصطفي فتحي، عقب مشاركته في مباراة الزمالك والشرقية،

داعمين اللاعب برسائل تشجيعية حتي يستعيد قوته وأداءه المميز من جديد .

وقضي اللاعب مصطفى فتحى فترة غياب قرابة الـ10 اشهر، حيث كانت آخر مشاركة رسمية للاعب مع الزمالك أمام الاتحاد السكندرى، فى الجولة التاسعة عشر من مسابقة الدورى الممتاز، التى انتهت بفوز الأبيض بثلاثة أهداف دون رد، فى المباراة التى أقيمت يوم 5 يناير الماضى، قبل مشاركته أمام أمونيا القبرصى الودية يوم 12 يوليو الماضى، التى أقيمت قبل 3 أشهر و7 أيام.