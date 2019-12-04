اخبار الرياضه

مانشستر يونايتد يتعادل مع توتنهام بالشوط الأول

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

تعادل مانشستر يونايتد مع توتنهام هوتسبير بهدف لكل منهما في الشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا، على ملعب أولد ترافورد، في إطار مباريات الجولة الخامسة عشر من الممتاز.

بدأ اللقاء بحماس واضح من لاعبي مانشستر يونايتد لإحراز هدف مبكر، وهو ما تحقق بالفعل في الدقيقة السادسة بعد تسديدة أرضية صاروخية في الزاوية الضيقة معلنًا عن أول أهداف اللقاء.

وبعد الهدف لم يتوقف حماس مانشستر يونايتد واستمرت غارات

الشياطين الحمر على مرمى توتنهام، والذي غاب عنه الأداء الجيد ولم يتمكن من شن هجمات مؤثرة على مرمى دي خيا.

واحتسب حكم اللقاء ركلة حرة مباشرة لتوتنهام، سددها هاري كين فوق العارضة، وبعد ذلك اختفى الفريق بشكل واضح وسط تألق وسيطرة من مانشستر يونايتد بشكل واضح.

Advertisements

وكاد راشفورد أن يحرز ثاني الأهداف بتسديدة قوية تصدى لها باولو جازينجا حارس

مرمى توتنهام، والذي واصل تألقه بمنع تسديدة أخرى من جرينوود من الوصول إلى شباكه.

وفي الدقيقة 25 سدد راشفورد تسديدة رائعة ابعدها جازينجا بصعوبة لتصطدم بالعارضة، وتحرم مانشستر من إحراز هدف ثاني.

ومع مرور الوقت استمر تفوق مانشستر يونايتد في النتيجة والأداء، ولم يتمكن توتنهام من الظهور هجوميًا بشكل مؤثر.

ومن هجمة لتوتنهام ارسلت كرة عرضية لتصل إلى، سيرج اورييه الذي يسدد كرة قوية ترتد من دي خيا، لتصل إلى ديلي آلي الذي يتسلم الكرة بشكل رائع ويرواغ مدافعي اليونايتد ثم يسدد في المرمى معلنًا عن هدف التعادل في الدقيقة 39.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مانشستر يونايتد يتعادل مع توتنهام بالشوط الأول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا