مانشستر يونايتد يتعادل مع توتنهام بالشوط الأول

تعادل مانشستر يونايتد مع توتنهام هوتسبير بهدف لكل منهما في الشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا، على ملعب أولد ترافورد، في إطار مباريات الجولة الخامسة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

بدأ اللقاء بحماس واضح من لاعبي مانشستر يونايتد لإحراز هدف مبكر، وهو ما تحقق بالفعل في الدقيقة السادسة بعد تسديدة أرضية صاروخية في الزاوية الضيقة معلنًا عن أول أهداف اللقاء.

وبعد الهدف لم يتوقف حماس مانشستر يونايتد واستمرت غارات

الشياطين الحمر على مرمى توتنهام، والذي غاب عنه الأداء الجيد ولم يتمكن من شن هجمات مؤثرة على مرمى دي خيا.

واحتسب حكم اللقاء ركلة حرة مباشرة لتوتنهام، سددها هاري كين فوق العارضة، وبعد ذلك اختفى الفريق بشكل واضح وسط تألق وسيطرة من مانشستر يونايتد بشكل واضح.

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وكاد راشفورد أن يحرز ثاني الأهداف بتسديدة قوية تصدى لها باولو جازينجا حارس

مرمى توتنهام، والذي واصل تألقه بمنع تسديدة أخرى من جرينوود من الوصول إلى شباكه.

وفي الدقيقة 25 سدد راشفورد تسديدة رائعة ابعدها جازينجا بصعوبة لتصطدم بالعارضة، وتحرم مانشستر من إحراز هدف ثاني.

ومع مرور الوقت استمر تفوق مانشستر يونايتد في النتيجة والأداء، ولم يتمكن توتنهام من الظهور هجوميًا بشكل مؤثر.

ومن هجمة لتوتنهام ارسلت كرة عرضية لتصل إلى، سيرج اورييه الذي يسدد كرة قوية ترتد من دي خيا، لتصل إلى ديلي آلي الذي يتسلم الكرة بشكل رائع ويرواغ مدافعي اليونايتد ثم يسدد في المرمى معلنًا عن هدف التعادل في الدقيقة 39.