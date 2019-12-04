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مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر الآن liverpool v everton live «قناة مجانية»

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 يقدم الوفد خدمة مشاهدة مباراة وايفرتون بث مباشر في مباراة نارية بين فريق ليفربول ونظيره إيفرتون، مساء اليوم الأربعاء الموافق 4 ديسمبر 2019، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من الممتاز.

موعد مباراة ليفربول ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي:-
من المقرر أن تقام مباراة ليفربول ضد إيفرتون فى تمام الساعة العاشرة وربع مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشر وربع بتوقيت ، والثانية عشر وريع

صباحا بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الثامنة وربع بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي:-
تُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة bein sports hd2، التابعة لشبكة bein sports؛ المالكة لحقوق البث الحصري لجميع مباريات الممتاز.

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