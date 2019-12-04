مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر الآن liverpool v everton live «قناة مجانية»

يقدم الوفد خدمة مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر في مباراة نارية بين فريق ليفربول ونظيره إيفرتون، مساء اليوم الأربعاء الموافق 4 ديسمبر 2019، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة ليفربول ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي:-

من المقرر أن تقام مباراة ليفربول ضد إيفرتون فى تمام الساعة العاشرة وربع مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشر وربع بتوقيت السعودية، والثانية عشر وريع

صباحا بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الثامنة وربع بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي:-

تُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة bein sports hd2، التابعة لشبكة bein sports؛ المالكة لحقوق البث الحصري لجميع مباريات الدوري الإسباني الممتاز.