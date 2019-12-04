الزمالك يستأنف تدريباته غداً استعداداً لأول أغسطس

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريباته غداً الخميس استعدادا لملاقاة أول أغسطس الأنجولي السبت المقبل في ثاني جولات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا. المقبل في ثاني جولات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا. وفاز الزمالك على الشرقية بثلاثة أهداف لهدف مساء اليوم في دور الـ 32 لكأس مصر وتأهل لدور الـ 16 للبطولة التي يحمل لقبها.

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