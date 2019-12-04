سموحه يواجه النيجيري الطائر في ختام بطولة الأفريقية للهوكي

يلتقي غدا فريق سموحه للهوكي امام نظيره النيجيري الطائر في الجولة الرابعه البطولة الأفريقية للهوكي التي تقام في مصر على أرضية استاد جامعة قناة السويس فى الفترة من 1وحتى 8 من ديسمبر الجارى.
ويطمح سموحه لرفع رصيد الي النقطة التاسعه حيث فاز الفريق في الجولة الاول علي فريق آر جى الغانى بنتيجة 1/صفر وفي الجولة الثانية خسر الفريق امام الشرقيه بهدفين دون رد وفيالجولة الثالثة حقق الفوز علي جيراف السودانى 19/صفر
والجدير بالذكر ان بطولة الرجال تقام من دور واحد وتضم البطولة كل من الشرقيه و جيراف السودانى آر جى الغانى وسموحه وكادر استار النيجري ويتصدر المجموعه فريق الشرقيه
يضم فريق سموحه اللاعبين:
اسلام الطويلة، عبد الرحمن السيد بيومى، مصطفى دهب، مصطفى منصور ، محمد فتحى ،عمرو مرسى، محمد بلال قدير، عبد الرحمن قاسم، محمد عادل، عمرو عبد الحليم، محمد ابو ضيف، زاهيد عنايت، زكريا السيد، أحمد عادل، محمد الكومى، كريم عاطف، محمد نصر ، ابراهيم حسن.
يتكون الجهاز الفنى والادارى من:
مديرا فنيا السيد الهرم ، مدرب عام : محمد عادل حسين ، مدرب مساعد طه عبد العظيم ، مدرب حراس محمد حميدوعبد الفتاح ، مدرب احمال رامى امل محمد ، اصابات ملاعب د/احمد عرفة ابراهيم ، مدير الفريق محمود السيد عبد العال.
رئيس بعثة الفريق: المهندسة إيمان جابر
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