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سموحه يواجه النيجيري الطائر في ختام بطولة الأفريقية للهوكي

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يلتقي غدا فريق سموحه للهوكي امام نظيره النيجيري الطائر في الجولة الرابعه البطولة الأفريقية للهوكي التي تقام في مصر على أرضية استاد جامعة قناة السويس فى الفترة من 1وحتى 8 من ديسمبر الجارى.

ويطمح سموحه لرفع رصيد الي النقطة التاسعه حيث فاز الفريق في الجولة الاول علي فريق آر جى الغانى بنتيجة 1/صفر وفي الجولة الثانية خسر الفريق امام الشرقيه بهدفين دون رد وفي

الجولة الثالثة حقق الفوز علي جيراف السودانى 19/صفر

والجدير بالذكر ان بطولة الرجال تقام من دور واحد وتضم البطولة كل من الشرقيه و جيراف السودانى آر جى الغانى وسموحه وكادر استار النيجري ويتصدر المجموعه فريق الشرقيه

يضم فريق سموحه اللاعبين: 

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اسلام الطويلة، عبد الرحمن السيد بيومى، مصطفى دهب، مصطفى منصور ، محمد فتحى ،

عمرو مرسى، محمد بلال قدير، عبد الرحمن قاسم، محمد عادل، عمرو عبد الحليم، محمد ابو ضيف، زاهيد عنايت، زكريا السيد، أحمد عادل، محمد الكومى، كريم عاطف، محمد نصر ، ابراهيم حسن.

يتكون الجهاز الفنى والادارى من:

مديرا فنيا السيد الهرم ، مدرب عام : محمد عادل حسين ، مدرب مساعد طه عبد العظيم ، مدرب حراس محمد حميدوعبد الفتاح ، مدرب احمال رامى امل محمد ، اصابات ملاعب د/احمد عرفة ابراهيم ، مدير الفريق محمود السيد عبد العال.

رئيس بعثة الفريق: المهندسة إيمان جابر

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