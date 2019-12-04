تشكيل ليفربول الرسمي ضد إيفرتون.. مشاهدة مباراة ليفربول اليوم مجانًا بدون تقطيع Merseyside derby

يقدم الوفد خدمة مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر ، سيكون النجم المصرى محمد صلاح على موعد مع تحقيق إنجاز شخصى جديد، عندما يلتقى ليفربول مع إيفرتون فى العاشرة والربع مساء اليوم بملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الـ15 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج".

محمد صلاح سيسجل اليوم الظهور الـ 100 فى مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج"، ليكون ثانى لاعب مصرى يحقق هذا الإنجاز بعد أحمد المحمدى الذى خاض 171 مباراة بالمسابقة حتى الآن.

وخاض محمد صلاح 99 مباراة بمسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج" منها 13 مباراة بقميص تشيلسى و86 مباراة مع ليفربول.

يتصدر ليفربول جدول ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 40 نقطة، متفوقًا بفارق 8 نقاط على ليستر سيتى أقرب منافسيه، بينما يحتل ايفرتون المركز الـ 17 برصيد 14 نقطة، وذلك قبل إنطلاق منافسات الجولة.

Advertisements

ونجح ليفربول فى الحفاظ على سجله الخالى من الهزائم، بعدما حقق الفوز فى 13 مباراة بمسابقة الدورى

الإنجليزى هذا الموسم فيما تعادل فى مباراة وحيدة مع مانشستر يونايتد ويعد الفريق الوحيد الذى لم يتذوق مرارة الهزيمة فى البطولة.

ويعيش ليفربول أبهى فتراته فى السنوات الأخيرة مع المدرب الألماني يورجن كلوب، حيث كان الفريق قريبًا من التتويج بلقب الدورى فى الموسم الماضى، ولكنه خسر اللقب بصعوبة أمام مانشستر سيتي بفارق نقطة واحدة، بينما فاز "الريدز" بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة فى تاريخه.

ويفتقد ليفربول فى مباراة اليوم لجهود الحارس البرازيلى أليسون بسبب الإيقاف بعد حصوله على البطاقة الحمراء المباشرة فى الجولة الماضية أمام برايتون، بجانب الثنائى جويل ماتيب وفابينيو بسبب الإصابة.