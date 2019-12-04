الكشف عن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب إفريقي

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن اللائحة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل لاعب في القارة السمراء لهذا العام.



وضمت اللائحة عشرة لاعبين من بينهم خمسة عرب ويتعلق الأمر بالثلاثي الجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي ومتوسط ميدان ميلان إسماعيل بناصر ومهاجم أهلي جدة يوسف بلايلي .. بالإضافة إلى المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول المتوج بالجائزة في العامين الأخيرين والمغربي حكيم زياش نجم أياكس.



هذا وسيتم الإعلان عن اسم المتوج خلال حفل يقيمه الكاف بالغردقة المصرية في السابع من كانون الثاني/يناير من العام المقبل.



وضمت أسماء المرشحين لقائمة أفضل لاعب أيضاً، كل من السنغاليين ساديو مانيه نجم ليفربول الإنكليزي وكاليدو كوليبالي لاعب نابولي الإيطالي والنيجيري أوديون إيغالو لاعب شنغهاي الصيني ونجم الأرسنال الإنكليزي والغابون بيير إيميرك أوباميانغ، والحارس الكاميروني أندريه أونانا لاعب أياكس الهولندي.



وضمن قائمة أفضل إفريقي شاب كل من المغربي أشرف حكيمي والسنغالي كريبان دياتا وموسى دجينيبو من مالي والنيجيريين صامويل شوكويزي وفيكتور أوسيمين.



واشتملت قائمة اللاعبين المرشحين لجائزة أفضل لاعب داخل القارة السمراء على كل من، التونسيين أنيس البدري وطه ياسين لخنيسي لاعبي الترجي، والتوغولي كودجو فودولابا، والمصري طارق حامد لاعب الزمالك والجزائري يوسف بلايلي.



جائزة أفضل مدرب في إفريقيا يتنافس عليها كل من أليو سيسيه مدرب السنغال وكريستيان غروس مدرب الزمالك الأسبق، وجمال بلماضي مدرب منتخب الجزائر إضافة إلى معين شعباني مدرب الترجي ونيكولا دوبوي مدرب منتخب مدغشقر.

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