اونلاين | «كورة لايف MATCH» مشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ليفربول II7SRY جول PLUS NOW

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* التشكيل المتوقع :

من المتوقع أن يخوض ليفربول المباراة بالتشكيل الآتي :-

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حراسة المرمى : أدريان

خط الدفاع : آندرو روبرتسون وفيرجيل فان دايك وجويل ماتيب وأليكساندر آرنولد

خط الوسط : جورجينيو فينالدوم وفابينيو وجوردان هندرسون

خط الهجوم : ساديو ماني وروبيرتو فيرمينو ومحمد صلاح

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