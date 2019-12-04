اونلاين | يلا كورة Mourinho أونلاين مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام تابع لايف Premier League بث مباشر مانشستر ضد توتنهام Hd

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معرفة موعد مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام اليوم والقنوات الناقلة للمباراة

البطولة : الدوري الانجليزي

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القنوات : بي ان سبورت 2

المعلق : حفيظ دراجي

الساعة : 9:30 مساء بتوقيت مصر

الساعة : 10:30 مساء بتوقيت السعودية