رياضة | أهداف مباراة - حرس الحدود 0 × 1 الإتحاد السكندري | الدوري الممتاز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهداف مباراة - حرس الحدود 0 × 1 الإتحاد السكندري | الدوري الممتاز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق فريق الاتحاد السكندري فوزاً صعباً على مضيفه حرس الحدود بنتيجة 1-0 في المباراة التي أقيمت اليوم الأربعاء ضمن الجولة الخامسة من الدوري الممتاز على ستاد الماكس.

وبهذا الفوز قد رفع الاتحاد السكندري وفقًا لهذه النتيجة رصيده إلى 13 نقطة في المركز الأول بجدول الترتيب، متفوقًا على الأهلي بنقطة واحدة الذي لعب مباراتين أقل.

وسجل هدف المباراة الوحيد أحمد رفعت في الدقيقة 48 من عمر المباراة عن طريق ركلة جزاء، كانت كافية ليحقق الفريق نقطة المباراة.