رياضة | مشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون بث مباشر liverpool v everton live stream بدون تقطيع Merseyside derby «هدف محمد صلاح»

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وسيكون ملعب أنفيلد رود شاهداً على مواجهة من العيار الثقيل بين فريقي ليفربول الإنجليزي KORA STAR بقيادة النجم المصري محمد صلاح، ونادي أيفرتون في مباراة ديربي الميرسيسايد، في الجولة 15 من الدوري الإنجليزي.

ترتيب ليفربول وإيفرتون قبل مواجهة اليوم

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هذا ويحتل ليفربول LIVE7HD صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 40 نقطة، بفارق 8 نقاط عن ليستر سيتي ومانشستر سيتي، قبل مواجهة اليوم..

تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة إيفرتون

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وومن المتوقع أن يخوض يورجن كلوب المباراة باتشكيل التالي.

أليسون

أرنولد – فان دايك - لوفرين – روبيرستون

هيندرسون – جيمس ميلنر – فينالدوم

ماني – فيرمينو – صلاح.

موعد مباراة ليفربول وإيفرتون والقنوات الناقلة

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وتنطلق المباراة اليوم الأربعاء 4 ديسمبر في تمام الساعة العاشرة والربع مساء بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة والربع بتوقيت المملكة العربية السعودية، الثانية عشرة والربع منتصف الليل بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، وهي منقولة عبر قناة beIN Sports HD 1 بتعليق علي محمد علي