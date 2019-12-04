رياضة | يوفنتوس يحدد مطالبه لبيع نجم الفريق

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حدد نادي يوفنتوس الإيطالي مطالبه للموافقة على رحيل واحد من نجوم الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

نجم نادي يوفنتوس يصمم على الرحيل عن النادي

وأشارت العديد من التقارير الصحفية الإيطالية أن الألماني إيمري تشان لاعب وسط نادي يوفنتوس مصمم على الرحيل عن صفوف الفريق خلال فترة انتقالات يناير القادمة.

يوفنتوس يحدد مبلغ بيع تشان

وأكدت صحيفة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية أن نادي يوفنتوس يشترط الحصول على مبلغ 40 مليون يورو للموافقة على رحيل تشان في الشتاء القادم.

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سبب رغبة تشان في الرحيل عن صفوف يوفنتوس

وذكرت التقارير الصحفية الإيطالية أن إيمري تشان يرغب في الرحيل عن يوفنتوس في يناير القادم لأنه أصبح أنه غير مهم في النادي خصوصا بعد أن قام ماوريسيو ساري مدرب الفريق برفع اسمه من القائمة المشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا.

الأندية التي ترغب في التعاقد مع تشان

ويوجد العديد من الأندية التي ترغب في التعاقد مع تشان في الشتاء القادم أبرزها نادي مانشستر يونايتد ونادي بوروسيا دورتموند ونادي بايرن ميونخ ونادي باريس سان جيرمان.

مشاركات إيمري تشان مع نادي يوفنتوس هذا الموسم

وقد شارك إيمري تشان في 9 مباريات فقط حتى الآن مع نادي يوفنتوس خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات ولم يسجل أو يصنع خلالهم أي أهداف.