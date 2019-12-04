رياضة | 56 مليون جنية عائد الأهلي من التعاقد مع استادات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 56 مليون جنية عائد الأهلي من التعاقد مع استادات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، لإعلان التعاقد مع شركة ستادات، لإدارة قناة النادي وتسويق أسوار المقر الرئيسي للجزيرة وفرعي مدينة نصر والشيخ زايد، من خلال مؤتمر صحفي سيتم عقده بعد قليل بملعب التتش في الجزيرة.

ومن المقرر أن انتعش خزينة القلعة الحمراء بمبلغ 60 مليون جنيه نظير هذا التعاقد، وسيتم خصم 4 ملايين منها إيجار حمامات السباحة التي يؤجرها النادي لتدريب لاعبيه.

ةأعلنت شركة "استادات القابضة"في بيان عبر موقعها الرسمي، إتمام الاستحواذ على نسبة ٥١٪؜ من أسهم شركة "بريزنتيشن لايف" صاحبة الحقوق والعلامة التجارية لقناة النادي الأهلي.

وذكر البيان أنه بموجب هذا الاستحواذ ستتولى شركة "بريرنتيشن لايف" إدارة قناة النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة تحت مظلة شركة "استادات القابضة".

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وأضاف البيان أن شركة "استادات" تسعى لتطوير قناة الأهلي ببرامجها ومحتواها واستوديوهاتها للوصول بها إلى مستوى عالمي يرضى عنه كل مشجع ينتمي للقلعة الحمراء وتنال إعجاب كل مشاهد مصري، وذلك وفق خطة الشركة الطموحة في السوق المصري نحو تطوير مفهوم الرياضة وتطوير كافة المنشآت الرياضية.

واتفق مسؤولو النادي الأهلي، مع نظرائهم في شركة استادات، على حصول النادي على ستاد السلام لمدة 25 عاما ليخوض فريق الكرة كل مبارياته المقبلة عليه.

ووصل مسؤولو الأهلي وشركة استادات لهذا الاتفاق بعد مفاوضات طويلة خلال الأيام الماضية، وتمسك مسؤولو القلعة الحمراء خوض مباريات فريق الكرة في القاهرة.

ومن المقرر أن يتم الإعلان بشكل رسمي عن هذا الاتفاق خلال الساعات القليلة المقبلة، بعد الاجتماع الذي جمع مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب ومحمد كامل رئيس شركة استادات.