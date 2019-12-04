رياضة | فوز مياه البحيرة علي نهضة العامرية بالقسم الثالث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فوز مياه البحيرة علي نهضة العامرية بالقسم الثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي مياه البحيرة فوزا غاليا على حساب نظيره فريق نهضة العامرية، بهدف نظيف، ضمن مؤجلات المجموعة الحادية عشر من دوري القسم الثالث.

سجل هدف اللقاء الوحيد اللاعب مؤمن سمير في الشوط الأول، ليرتفع رصيد المياة إلى 14 نقطة، ليقفز للمركز الخامس، برصيد 14 نقطة، وتجمد رصيد العامرية

عند 9 نقاط بالمركز التاسع.

ويحتل الترام الصدارة برصيد 16 نقطة، بالتساوي مع بترول الإسكندرية وسبورتنج، وبدر.

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ويحتل المعمورة والعبور المركزين الأخير وقبل الأخير ولكل منهما 8 نقاط.

ترتيب المجموعة الحادية عشر

1- الترام 16 نقطة

2- اسكندرية للبترول 16 نقطة

3- سبورتنج 16نقطة

4- بدر16 نقطة

5- مياه البحيرة 14 نقطة

6- شباب كوم حمادة 13نقطة

7- إيتاي البارود 12 نقطة

8- كفربولين 10 نقاط

9- غزل كفرالداور 9 نقاط

10-حوش عيسي 9 نقاط

11- رشيد 9 نقاط

12- نهضة العامرية 9 نقاط

13- كوم حمادة 9 نقاط

14- القباري 9 نقاط

15- العبور 8 نقاط

16- المعمورة 8 نقاط

