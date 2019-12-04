رياضة | تشكيل توتنهام الرسمي ضد مانشستر يونايتد.. مشاهدة مباراة توتنهام ضد مانشستر يونايتد اليوم مجانًا بدون تقطيع

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أعلن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق مانشستر يونايتد في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الأولدترافورد ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

حراسة المرمى : جازينيكا

خط الدفاع : اورييه - سانشيز - ألدرفاليد - فيرتونخين.

خط الوسط : وينكس - سيسوكو - ديلي آلي - سون - لوكاس مورا.

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خط الهجوم : هاري كين.

وتعد هذة هي المباراة الرابعة لفريق توتنهام هوتسبير مع جوزيه مورينيو، حيث حقق الانتصار في الثلاث مواجهات الماضية ولكنه فشل في الخروج بشباك نظيفة في اي مباراة حتى الآن مع الفريق اللندني.

وفاز مورينيو في مباراته الاولى بديربي لندن على فريق وست هام يونايتد في المباراة التي أقيمت على ملعب لندن بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، بعدما كان الفريق متقدم بنتيجة 3-0 ولكن عاد وست هام يونايتد للمباراة.

وحقق السبيرز الفوز الأول مع مورينيو أوروبيا على فريق اولمبياكوس اليوناني بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين أيضاً في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الوايت هارت لين ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا، وحسم توتنهام تأهله بعد هذا الفوز لدور الثمن نهائي من البطولة.

وجاء الفوز الثالث لتوتنهام على بورنموث مساء اليوم، ورفع رصيده إلى 20 نقطة في المركز الخامس بفارق عشرين نقطة عن فريق ليفربول متصدر جدول ترتيب الدوري الانجليزي.