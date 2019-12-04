رياضة | تشكيل تشيلسي وأستون فيلا اليوم.. مشاهدة مباراة تشيلسي ضد استون فيلا بث مباشر beIN Live

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشكيل تشيلسي وأستون فيلا اليوم.. مشاهدة مباراة تشيلسي ضد استون فيلا بث مباشر beIN Live والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المدرب الإنجليزي فرانك لامبارد المدير الفني لفريق تشيلسي عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق أستون فيلا المحترف في صفوفه الثنائي المصري أحمد المحمدي ومحمود حسن تريزيجيه في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الستامفورد بريدج ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

حراسة المرمى : كيبا.

خط الدفاع : ازبيلكوتا - كريستينسين - زوما - جيمس.

خط الوسط : كانتي - كوفاسيتس - مونت - ويليان - بوليسيتش.

خط الهجوم : ابراهام.

وتعثر فريق تشيلسي في الجولة الماضية حيث خسر في ديربي لندن من فريق وست هام يونايتد بنتيجة هدف نظيف في المباراة التي أقيمت على ملعب الستامفورد بريدج أيضاً، بينما تعادل فريق أستون فيلا مع فريق مانشستر يونايتد بنتيجة هدفين لكل فريق.

بينما يأتي التشكيل الأساسي لفريق استون فيلا :-

Advertisements

حراسة المرمي : هيتون.

خط الدفاع : أحمد المحمدي - كونسا - مينجز - تارجيت.

خط الوسط : ماكجين - ناكمبا - هوريهان - غريليتش - محمود حسن تريزيجيه.

خط الهجوم : ويسلي.

ترتيب الفريقين في الدوري الإنجليزي الممتاز :-

ويحتل فريق تشيلسي في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 26 نقطة، بينما يحل فريق أستون فيلا في المركز الخامس عشر برصيد 15 نقطة، وسوف تذاع المباراة بين فريق أستون فيلا وتشيلسي على قناة بين سبورتس الرياضية 3 HD.

ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز :-

ويحتل فريق ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 40 نقطة، بينما يحل مانشستر سيتي في المركز الثاني برصيد 32 نقطة وبفارق الأهداف فقط عن فريق ليستر سيتي صاحب المركز الثالث والذي يملك نفس النقاط، ويأمل الريدز في تحقيق البطولة هذا الموسم خاصة بعد غيابها عن خزائن الفريق لمدة 30 عاما.