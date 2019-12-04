رياضة | تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وإيفرتون اليوم مجانًا.. مشاهدة مباراة ليفربول ضد ايفرتون بث مباشرMatchweek

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وإيفرتون اليوم مجانًا.. مشاهدة مباراة ليفربول ضد ايفرتون بث مباشرMatchweek والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض الفريق الأول بنادي ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح نجم منتخب مصر، مواجهة قوية ضد فريق إيفرتون اليوم الأربعاء 4 / 12 / 2019، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج) بالموسم الحالي 2019 – 2020.

ترتيب ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي:

يتصدر فريق ليفربول بقيادة الألماني يورجن كلوب ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 40 نقطة، متفوقًا على ليستر سيتي صاحب المركز الثاني بـ 32 نقطة، ومانشستر سيتي الثالث برصيد 29 نقطة، بينما يحتل فريق إيفرتون المركز السابع عشر في جدول الترتيب برصيد 14 نقطة.

موعد مباراة ليفربول ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي:

تنطلق أحداث مباراة ليفربول ضد إيفرتون في الجولة الـ15 من الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم الأربعاء الموافق 4 ديسمبر لعام 2019، في تمام الساعة العاشرة والربع مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، والحادية عشر والربع مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة، والثامنة والربع مساءًا بالتوقيت العالمي جرينتش، وستقام المباراة على ملعب "أنفيلد" معقل نادي ليفربول.

مشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون عبر قنوات بي إن سبورتس القطرية:

يمكنكم متابعة البث التليفزيوني المباشر لمباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي عبر قنوات بي إن سبورتس القطرية الرياضية الناقل الحصري لمباريات البريميرليج، حيث ستذاع المباراة عبر قناة، BEIN SPORTS HD 1 بتعليق المميز (علي محمد علي)، كما ستذاع المباراة على قناة BEIN SPORTS 4K.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وإيفرتون بالدوري الإنجليزي:

وأعلنت العديد من القنوات المفتوحة على الأقمار الصناعية المختلفة هوتبرد، ونايل سات، ويوتلسات وعربسات وغيرها من الأقمار المختلفة على اذاعة المواجهة المرتقبة بين ليفربول وايفرتون اليوم الأربعاء الموافق 4 ديسمبر 2019..وإليكم الترددات المختلفة للقنوات الناقلة لمباراة الليفر:-

1- قناة ZDF HD / التردد، 11054 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot bird.

2- قناة Negaah TV / التردد، 11231 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر Afghansat 48°E.

3- قناة Maiwand TV / التردد، 11885 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر Y1A.

4- قناة SRF Zwei HD / التردد، 10971 أفقي / معدل الترميز، 29700 / القمر، Hot Bird.

5- قناة M4 Sport / التردد، 11900 أفقي / معدل الترميز، 28000 / القمر، THor 2/3.

6- قناة Movistar Liga De Campeones / التردد، 11259 عمودي / معدل الترميز، 22000 / القمر، Astra.

7- قناة Sport 1 Hungary / التردد، 12034 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر، THor 2/3.

8- قناة Rah-e-Farda / التردد، 11293 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Afghansat 1.

9- قناة FOX SPORTS Eredivisie 4 / التردد، 11739 أفقي / معدل الترميز، 29900 / القمر، Astra 3A.

10- قناة TRT SPOR HD / التردد، 11054 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر، Turksat 1C.

11- قناة AZ Tv / التردد، 11169 أفقي / معدل الترميز، 20400 / القمر، AzerSpace 46°E.

12- قناة 3 Sport / التردد، 11293 عمودي / التردد، 11293 عمودي / القمر، Afghansat 1.

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13- قناة Polsat Sport / التردد، 11158 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot Bird.

14- قناة Canale 5 Italia / التردد، 11917 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot Bird.

15- قناة RTS 1 Serbia / التردد، 11554 افقي / معدل الترميز، 30000 / القمر، Eutelsat W2.

16- قناة Sky Sport 1 Deutschland / التردد، 12031 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Astra 1B 1H 2C.

17- قناة BT Sport 2 HD / التردد، 12515 أفقي / معدل الترميز، 22000 / القمر، Astra 2A 2B 2D.

18- قناة Sport 1 Hungary / التردد، 11727 عمودي / معدل الترميز، 28000 / القمر، THor 2/3.

19- قناة Sport 1 Czechia / التردد، 11804 عمودي / معدل الترميز، 28000 / القمر، THor 2/3.

20- قناة Sport 1 Czechia / التردد، 12207 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Astra 3A.

21- قناة Canal + Sport 1 Afrique / التردد، 12530 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر، N S S 7.

22- قناة Canal + Sport 1 Afrique / التردد، 11785 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Eutelsat Sesat W4.

23- قناة ARENA SPORT / التردد، 11512 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر Eutelsat.

24- قناة Idman / التردد، 11169 أفقي / معدل الترميز، 20400 / القمر، AzerSpace 46°E.

25- قناة CBC SPORT HD / التردد، 11135 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، AzerSpace 46°E.

26- قناة Iran 3 / التردد، 11555 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر، Intelsat 902.

27- قناة IRIB Varzesh / التردد، 11881 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، ARABSAT.

28- قناة Rai 1 / التردد، 11766 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot Bird 1-6.

29- قناة TVi Portugal / التردد، 12322 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hispasat 1a.

30- قناة Eleven Sports 1 HD Portugal / التردد، 12398 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hispasat.

31- قناة TVP Sport HD / التردد، 10834 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot Bird.

32- قناة Ziggo Sport Select HD / التردد، 12129 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Astra 3A.

33- قناة Club RTL / التردد، 12722 أفقي / معدل الترميز، 23500 / القمر، Astra 1B 1H 2C.