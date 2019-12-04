رياضة | مشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون بث مباشر «قناة مفتوحة» تنقل مباراة ليفربول مجانًا اليوم ضد إيفرتون مباشرة ON LINE

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون بث مباشر «قناة مفتوحة» تنقل مباراة ليفربول مجانًا اليوم ضد إيفرتون مباشرة ON LINE والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه نادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح نظيره فريق إيفرتون غدا الأربعاء ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " علي ملعب انفيلد الدولي بمدينة ليفربول في تمام الساعة العاشرة والربع مساءا بتوقيت القاهرة والحادية عشر والربع بتوقيت مكه المكرمة و الثانية عشر والربع صباحا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

وتنقل شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " في الشرق الأوسط المباراة عبر قناتها الأولي و الثانية عشر المشفرة.

ويمكنكم مشاهدة مباريات لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح مع فريقه ليفربول في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " عبر قنوات القمر الاوربي التالية:

قناة ZDF HD / التردد، 11054 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot bird.

قناة Negaah TV / التردد، 11231 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر Afghansat 48°E.

قناة Maiwand TV / التردد، 11885 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر Y1A.

قناة SRF Zwei HD / التردد، 10971 أفقي / معدل الترميز، 29700 / القمر، Hot Bird.

قناة M4 Sport / التردد، 11900 أفقي / معدل الترميز، 28000 / القمر، THor 2/3.

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قناة Movistar Liga De Campeones / التردد، 11259 عمودي / معدل الترميز، 22000 / القمر، Astra.

قناة Sport 1 Hungary / التردد، 12034 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر، THor 2/3.

قناة Rah-e-Farda / التردد، 11293 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Afghansat 1.

قناة FOX SPORTS Eredivisie 4 / التردد، 11739 أفقي / معدل الترميز، 29900 / القمر، Astra 3A.

قناة TRT SPOR HD / التردد، 11054 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر، Turksat 1C.

قناة AZ Tv / التردد، 11169 أفقي / معدل الترميز، 20400 / القمر، AzerSpace 46°E.

قناة 3 Sport / التردد، 11293 عمودي / التردد، 11293 عمودي / القمر، Afghansat 1.

قناة Polsat Sport / التردد، 11158 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot Bird.