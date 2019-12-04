رياضة | رسميا.. إقالة فان مارفيك من تدريب المنتخب الإماراتي عقب خروجه من "خليجي 24"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. إقالة فان مارفيك من تدريب المنتخب الإماراتي عقب خروجه من "خليجي 24" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، إقالة الهولندي بيرت فان مارفيك من قيادة المنتخب بعدما ودع بطولة بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 24" من دور المجموعات.

وقال الاتحاد الإماراتي في بيانا رسميا: " قرر الاتحاد الإماراتي لكرة القدم الاستغناء عن خدمات السيد بيرت فان مارفيك مدرب المنتخب الوطني الأول، وقدم المجلس الشكر للسيد مارفيك وجهازه الفني عن الفترة التي قاد فيها تدريب الأبيض".

وأضاف: "سيتم الإعلان عن اسم المدرب الذي سيتولى تدريب المنتخب الوطني خلال الأيام القادمة".

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يذكر فان مارفيك قاد المنتخب الإماراتي في 9 مباريات، فاز فس 4 مباريات، أمام السعودية وماليزيا وإندونيسيا واليمن، وتعادل في مباراة أمام سوريا، فيما تلقى هزيمة في 4 لقائات أمام تايلند وفيتنام والعراق وقطر.

وودع المنتخب الإماراتي بطولة كأس الخليج بعدما تلقى هزيمة قاسية من المنتخب القطري، بأربعة أهداف مقابل هدفين.

ومن المقرر أت يواجه المنتخب السعودي نظيره القطري، مساء الخميس الموافق 5 ديسمبر 2019، ضمن منافسات دور نصف النهائي من كأس الخليج العربي، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسادسة بتوقيت السعودية، وفي تمام الساعة السابعة بتوقيت أبو ظبي والبحرين والعراق، والساعة الثالثة عصراً بتوقيت جرينتش.

فيما سيواجه المنتحب البحريني نظيره العراقي، مساء الخميس الموافق 5 ديسمبر 2019، ضمن منافسات الدور قبل النهائي من خليجي 24، في تمام الساعة الرابعة ونصف عصرا بتوقيت القاهرة، والخامسة ونصف مساءً بتوقيت السعودية، وفي تمام الساعة السادسة ونصف بتوقيت أبو ظبي والبحرين والعراق، والساعة الثانية ونصف بتوقيت جرينتش.

