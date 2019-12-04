رياضة | نتائج قرعة كوبا أمريكا 2020 - مجموعة نارية للأرجنتين ومتوازنة للبرازيل رفقة قطر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نتائج قرعة كوبا أمريكا 2020 - مجموعة نارية للأرجنتين ومتوازنة للبرازيل رفقة قطر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجريت اليوم الأربعاء، في مدينة "كارتاخينا" الكولومبية قرعة النسخة الجديدة من بطولة كوبا أمريكا 2020 والتي ستقام في الأرجنتين وكولومبيا خلال الفترة من 12 يونيو وحتي 12 يوليو المقبل.

وجاءت قرعة بطولة كوبا أمريكا كالتالي:

- المجموعة الأولي: الأرجنتين – استراليا – بوليفيا – أوروجواي – تشيلي – بارجواي

- المجموعة الثانية: كولومبيا – البرازيل – قطر – فنزويلا – الاكوادور – بيرو

موعد مباراة افتتاح "كوبا أمريكا":

تنطلق منافسات بطولة كوبا أمريا يوم 12 يونيو القادم حيث يلتقي منتخب الأرجنتين مع نظيره تشيلي في افتتاح البطولة، بينما يلتقي منتخب قطر مع نظيره منتخب بيرو يوم 14 من الشهر نفسه.

نظام التأهل:

تقام بطولة كوبا أمريكا في الأعوام الزوجية بعدما كانت تقام خلال السنوات الماضية في الأعوام الفردية، وتقام البطولة بنظام المجموعتين لأول مرة منذ نسخة 1991 والتي شارك فيها 10 منتخبات فقط، ويتأهل 4 منتخبات من كل مجموعة للدور ربع النهائي بالنسخة الحالية من البطولة.

Advertisements

النظام الجديد لبطولة كوبا أمريكا 2020 يرفع عدد المباريات إلي 38 مباراة بدلا من 26 مباراة بالنسخة الماضية من البطولة، وستقام مباريات البطولة خلال شهرًا كاملا.

مباريات منتخب قطر في كوبا أمريكا:

يشارك منتخب قطر في بطولة كوبا أمريكا للمرة الثانية بعد دعوته من اتحاد أمريكا الجنوبية، ويلعب ضمن المجموعة الثانية مع كولومبيا والبرازيل وبيرو، والاكوادور وفنزويلا، وجاءت مواعيد مباريات المنتخب القطري بالبطولة كالتالي:-

- 14 يونيو .. قطر × بيرو

- 17 يونيو.. قطر × الاكوادور

- 21 يونيو .. قطر × البرازيل

- 28 يونيو.. قطر × فنزويلا

- 1 يوليو .. قطر × كولومبيا