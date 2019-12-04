شكرا لقرائتكم خبر عن مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام بث مباشر اليوم 4-12-2019 في الدوري الانجليزي والان مع التفاصيل

الأربعاء 4 ديسمبر 2019

يبدو أن عشاق الدوري الإنجليزي على موعد مع مباراة من العيار الثقيل والتي تجمع بين فريقي مانشستر يونايتد وتوتنهام، والتي تقام في تمام الساعة العاشرة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، ضمن مباريات الجولة الخامسة عشر من عمر الدوري الإنجليزي، والتي يحتضنها استاد "أولد ترافورد".



مورينيو يعود لـ"أولد ترافورد" مرة أخرى

وتشهد موقعة مانشستر يونايتد مع نظيره توتنهام عودة المخضرم البرتغالي جوزيه موريينو المدير الفني الجديد لتوتنهام إلى استاد "أولد ترافورد" للمرة الاولى بعد أن تمت إقالته من تدريب مانشستر يونايتد قبل نهاية الموسم الماضي بأسابيع قليلة بسبب تراجع الأداء وسوء النتائج.

سولسكاير يوجه رسالة لجوزيه مورينيو

وجه المدرب النرويجي أوليه سولسكاير المدير الفني لمانشستر يونايتد رسالة إلى جوزيه مورينيو المدير الفني السابق للشياطين الحمر والحالي لتوتنهام، وأكد سولسكاير أن المدرب البرتغالي سيكون مرحبا به في معلق "أولد ترافورد" ولاسيما وأن يحمل ذكريات طيبة مع مانشستر يونايتد واستطاع أن يتوج مع الفريق بلقب الكأس الإنجليزي.

سولسكاير يتوعد مورينيو ويتحدث عن إقالته

المدرب النرويجي لمانشستر يونايتد أكد أن فريق يخوض مباراة اليوم بهدف تحقيق الفوز وحصد الثلاثة نقاط، ولا سيما وأن مباراة التي تقام على ملعبه ووسط جماهيره، وأوضح سولسكاير أن هدفه هو دائما تحقيق الانتصارات مع مانشستر يونايتد وعودة النادي إلى مكانته الطبيعية وألمح إلى أنه لا يخشى الإقالة من منصبه في حالة تحقيق أي نتيجة سلبية أمام توتنهام في لقاء اليوم.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام

تلتقون مع مباراة مانشستر يونايتد مع نظيره توتنهام في تمام الساعة التاسعة والنصف بتوقيت (مصر والسودان وليبيا)، الساعة العاشرة والنصف بتوقيت (المملكة العربية السعودية والبحرين والكويت والعراق وفلسطين وجزر القمر وسوريا)، وفي تمام الساعة الحادية عشر والنصف بتوقيت (موريتاينا)، الساعة الثامنة والنصف بتوقيت (تونس والجزائر والمغرب)، وفي تمام الساعة السادسة والنصف بالتوقيت المحلي لغرينيتش GMT، الساعة الثانية والنصف بعد منتصف الليل بتوقيت (الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان)، وتذاع عبر فضائية beIN Sports HD 2 المتاحة على القمر الصناعي نايل سات وسهيل سات من خلال الترددات 11180 أو 12548، والتي خصصت الجزائري حفيظ دراجي للتعليق على اللقاء المرتقب.

موقف مانشستر يوتايتد وتوتنهام قبل موقعة الأربعاء

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يقع مانشستر يونايتد قبل لقاء اليوم في المركز التاسع بعدما خاض 14 لقاء حقق الفوز في 4 فقط وتلقى الهزيمة في 6 مواجهات وتعرض للهزيمة في 4 لقاءات وأحرز 21 هدفا وتلقت شباكه 17 هدفا، أما فريق توتنهام فيقع في المركز الخامس برصيد 20 نقطة بعدما شارك في 14 مباراة حقق الفوز في 5 منها وتعادل في 5 مواجهات وتلقى الهزيمة في 4 لقاءات وأحرز 24 هدفا وتلقت شباكه 21 هدفا.

مورينيو يتطلع للفوز على مانشستر يونايتد

يتطلع فريق توتنهام إلى مواصلة النتائج الإيجابية في الفترة الأخيرة تحت قيادة البرتغالي جوزيه مورينيو والذي استطاع حصد النقاط الكاملة لتوتنهام في الفترة الماضية، مورينيو خاض مباراتين مع توتنهام في الدوري الإنجليزي ومباراة في دوري أبطال أوروبا واستطاع تحقيق الفوز فيهما، ويعاني توتنهام من غياب حارسه الأساسي هوجو لوريس إلى جانب إصابة إيريك لاميلا والظهير الأيسر بن ديفيز

التشكيل المتوقع لمانشستر يونايتد أمام توتنهام

في حراسة المرمى: دافيد دي خيا

في خط الدفاع: براندون ويليامز - هاري ماجواير - فيكتور ليندلوف - وان بيساكا

في خط الوسط: أندرياس بيريرا - بول بوجبا - فريد

في خط الهجوم: دانيل جيمس - ماركوس راشفورد – مارسيال

التشكيل المتوقع لتوتنهام أمام مانشستر يونايتد:-

حراسة المرمى: الفى وايتمان.

في خط الدفاع: يان فيرتونخن - توبي ألدرفايرلد - سانشيز - سيرجي أورير

في خط الوسط: إيريك داير - هاري وينكس - هيونج مين سون - ديلي آلي - موسى سيسوكو