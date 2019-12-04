برشلونة يعكر صفو الكبار بتأمين عقد مهاجمه الشاب

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الأربعاء 4 ديسمبر 2019
تتواصل مدرسة البلوجرانا برشلونة بإنجاب مواهب مميزة، والتي كان أخرها "إنسو فاتي"، الذي لفت الأنظار له منذ الوهلة الأولى، حيث أنه بات بالفترة الماضية أحد الركائز الشبه أساسية للفريق الكتالوني والمعقودة عليه أمال عريضة للعشر سنوات المقبلة.
وأعلن موقع النادي الكتالوني الرسمي، أنه رئيسه " بارتوميو"، قظ نجح بتأمين عقد فاتي للعام ٢٠٢٢ يمكن تجديد لموسكين أخرين، إلى جانب وضع بند كسر الشرط الجزائي بقيمة ١٠٠ ل١٧٠ مليون يورو، بحيث أن قيمة الشرطة الجزائي نفسها هي ٤٠٠ مليون يورو.
على الصعيد ذاته تم توقيع العقود اليوم الأربعاء، عبر مكتب رئيس النادي مع حضور المسؤول عن التدريب "سيلفيو إلياس" والرئيس النفيذي للبرسا كاراسكو كارو بجانب تواجد الفرنسي "إيريك أبيدال" سكرتير الفريق الفني ونائبه رامون بلينز.
الجدير بالذكر أن لدى فاتي بضع أهداف، على مستوى الدوري الإءباني وكان مفتاح رابح للفريق خلال عدة مواجهات متتالية سواء من ناحية إحراز الأهداف أو صناعتها لزملائه.
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