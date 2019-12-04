شكرا لقرائتكم خبر عن فاردي يقود تشكيل ليستر سيتي أمام واتفورد في البريمرليج والان مع التفاصيل

الأربعاء 4 ديسمبر 2019 يستضيف ليستر سيتي الذي يقدم مستويات رائعة هذا الموسم ، نظيره واتفود الجريح في الأسبوع الخامس عشر ضمن منافسات الدوري الأنجليزي الممتاز "البريمرليج"

ويدخل ليستر سيتي اللقاء بالتشكيل التالي :. حراسة المرمي : شمايكل خط الدفاع : سيونكو-شيرويل-بيريرا-إيفانز خط الوسط : نديدي-ماديسون-بيريز-تيلمينس-بارينيس Advertisements خط الهجوم : جيمي فاردي ويدخل واتفورد اللقاء بالتشكيل التالي :. حراسة المرمي : فوستر خط الدفاع : ماريابا-كاثكارت-ماسينا-فيمينيا خط الوسط : كابوي-هيوز-دوكوري خط الهجوم : ديني-صار-ديليفيوو

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