شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يرصد 5 ملايين جنيه ولاعبًا لضم أسامة جلال من إنبى.. وإعارة «صالح» فى يناير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - جدد السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، طلبه بضرورة التعاقد مع مدافع متميز، لكن بمواصفات خاصة، على رأسها قدرته على بناء الهجمة من الخلف إلى الأمام. ويأتى أسامة جلال، مدافع إنبى ومنتخب الشباب، على قائمة اللاعبين الذين يسعى الأهلى للتعاقد معهم، ولاسيما بعدما أبدى اللاعب رغبته فى ارتداء الفانلة الحمراء، رافضًا جميع العروض التى تلقاها خلال الفترة السابقة.

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وعلمت «المصرى اليوم» أن مسؤولى النادى الأهلى يعتزمون مخاطبة نظرائهم فى نادى إنبى بشكل رسمى لإنهاء التعاقد مع «جلال» بشكل رسمى، على أن يتم رصد 5 ملايين جنيه، بجانب أحد اللاعبين- يحدده الجهاز الفنى- للانتقال إلى نادى إنبى، ويتمسك الجهاز الفنى للأهلى بالتعاقد مع مدافع لتدعيم صفوف الفريق، خاصة فى ظل الإصابات المتكررة لسعد سمير وأيضًا محمود متولى ورامى ربيعة، وهو ما يهدد الجهاز الفنى قبل المباريات الكبرى.

فيما تم الاتفاق مع محمود كهربا، لاعب الفيش البرتغالى، على جميع تفاصيل التعاقد، وأصبح اللاعب أولى الصفقات الشتوية خلال يناير المقبل، ويتبقى فقط الإعلان الرسمى على إنهاء التعاقد مع لاعب الزمالك السابق.

يأتى ذلك، فى الوقت الذى يعلن فيه «فايلر» عن أسماء اللاعبين الذين سيستغنى عنهم الجهاز الفنى، ولكن على سبيل الإعارة، بداية من شهر يناير المقبل، وذلك خلال 10 أيام من الآن، حيث سيعقد «فايلر» العديد من الجلسات مع لجنة التخطيط، برئاسة محسن صالح، للاستقرار على اللاعبين، الذين سيكون ضمنهم صالح جمعة، بعدما فشل اللاعب فى إقناع الجهاز الفنى بإمكانياته الفنية والبدنية، ولم يشارك مع الفريق فى أى مباراة رسمية، منذ أن تولى المدير الفنى السويسرى مهمة القيادة الفنية.