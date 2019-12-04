شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يفاضل بين أزارو وأجاى لقيادة الهجوم أمام «الهلال» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يفاضل السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، بين الثنائى وليد أزارو، وجونيور أجاى، للدفع بأحدهما لقيادة هجوم الفريق، أمام الهلال السودانى، فى المباراة المقرر لها غدًا «الجمعة» على أرض ملعب استاد السلام، ضمن مباريات الجولة الثانية بالمجموعة الثانية لبطولة دورى أبطال إفريقيا، جاء ذلك بعدما تألق أزارو فى مباراة بنى سويف التى خاضها الفريق، مساء أمس الأول «الثلاثاء» فى إطار مباريات دور الـ32 لبطولة كأس مصر، والتى فاز بها الفريق بثلاثة أهداف مقابل هدف، وسجل أزارو الهدفين الأول والثالث، ونجح فى تقديم مستوى طيب نال به إشادة الجهاز الفنى.

كما سادت حالة من الارتياح لدى الجهاز الفنى، بعد تخطى عقبة بنى سويف، وتجاوز مفاجآت الكأس، واكتساب دفعة معنوية قبل مواجهة الهلال السودانى فى البطولة الإفريقية، فضلا عن تألق عدد من اللاعبين الذين لم يشاركوا مع الفريق فى الفترة الماضية أبرزهم وليد أزارو ومحمود وحيد وأحمد الشيخ. كما استأنف الفريق تدريباته مباشرة أمس «الأربعاء» استعدادا لمواجهة الهلال، واكتفى لاعبو الفريق الذين شاركوا بشكل أساسى فى مباراة بنى سويف بأداء جانب من التدريبات البدنية والاستشفائية على هامش المران الصباحى للفريق.

وقام اللاعبون الذين شاركوا فى مباراة بنى سويف أمس، بأداء تدريبات الجرى حول الملعب، بالإضافة إلى فقرات بدنية فى الجيم تحت إشراف توماس بينيكل مدرب الأحمال. وقاد رينيه فايلر، فقرات تدريبية متنوعة خلال المران وحرص على إقامة فقرة للكرات العرضية شارك فيها جميع اللاعبين وشهدت بعض الجمل الفنية والتكتيكية مع لاعبى الوسط والمدافعين.

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وقاد فايلر تقسيمة قوية فى نهاية المران، بالإضافة لعدد من الجمل التكتيكية القصيرة للمهاجمين، التى حرص على تنفيذها مع اللاعبين أثناء التقسيمة.

فيما خضع على معلول، لفحص طبى قبل انطلاق المران الجماعى للفريق بالأمس، وحرص خالد محمود، طبيب الفريق على الاطمئنان على حالة اللاعب الذى يؤدى برنامجه التأهيلى للتعافى من إصابته بشد فى العضلة الضامة أثناء مشاركته فى مباراة النجم الساحلى فى دورى أبطال إفريقيا.

واستأنف معلول برنامجه العلاجى والتأهيلى فى الجيم تحت إشراف طارق عبدالعزيز إخصائى التأهيل. كما انتظم رمضان صبحى ومحمد هانى فى التدريبات الجماعية للفريق بالأمس، وشارك الثنائى فى جميع فقرات المران. وكان رمضان صبحى قد غاب عن مباراة بنى سويف ضمن مجموعة اللاعبين الذين حصلوا على راحة بعد مشاركتهم فى مباراة النجم الساحلى فى تونس، بينما كان محمد هانى يشكو من إجهاد بسيط عقب نفس المباراة.

من جانب آخر، يحضر رينيه فايلر، وحسام عاشور، المؤتمر الصحفى لمباراة الهلال السودانى المقرر إقامته فى الثامنة مساء اليوم الخميس بقاعه المؤتمرات باستاد السلام. ويتحدث فايلر وعاشور خلال المؤتمر الصحفى عن المباراة، ويردان على الاستفسارات الفنية وأسئلة الصحفيين والإعلاميين المتعلقة بها، وفقًا للوائح الاتحاد الإفريقى لكرة القدم «كاف». ويلتقى الأهلى مع الهلال السودانى فى التاسعة مساء الجمعة على استاد السلام فى إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا.