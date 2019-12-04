شكرا لقرائتكم خبر عن «كهربا» و«أفيس» يتسلمان إنذارًا من فيفا والزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فى تطور سريع لأزمة محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب الزمالك الهارب والمنضم لصفوف ديبورتيفو أفيس البرتغالى تسلم اللاعب وناديه البرتغالى إنذارا رسميا من محامى نادى الزمالك والمحكمة الرياضية بالفيفا أخطروهما فيه بتحريك النادى شكوى ضدهما من أجل الحصول على التعويض المالى المناسب بعد هروب اللاعب رغم ارتباطه بعقد رسمى مع القلعة البيضاء موثق ومعتمد لدى اتحاد الكرة المصرى ومسجل ضمن قائمة الفريق فى نظام قيد اللاعبين لدى الاتحاد الإفريقى لكرة القدم.

من جانبه، أكد مرتضى منصور، رئيس النادى أن موقف الزمالك سليم بنسبة 100% فى أزمة هروبه من النادى، وقال: الشكوى ستتخذ المسلك القانونى لدى فيفا والمحكمة الرياضية وفى النهاية سيعود حق النادى كاملا، وقال: تسلم اللاعب الإنذار الأول يعنى بدء مناقشة شكوى النادى ضده وسلوكها الطرق القانونية لاستعادة حق النادى.

يأتى هذا فيما أعلن رئيس النادى موافقته على سفر خالد بوطيب مهاجم الفريق إلى فرنسا لإجراء عملية جراحية فى الركبة بعد أن عاودته الإصابة من جديد، ومن المتوقع أن يغيب بوطيب لمدة تتراوح من 4 إلى 6 شهور بعد إجراء العملية الجراحية مما دفع إدارة النادى للتفكير فى قيد كاسونجو بدلا منه فى القائمة لحين عودته من جديد للاستفادة من جهود المهاجم الكونغولى خلال الفترة المقبلة باعتباره على قوة النادى بعد عودته فور انتهاء أزمته مع الوداد المغربى.

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ويخضع كاسونجو حاليا لبرنامج تأهيلى مكثف تحت إشراف الجهاز الطبى للزمالك ونجح اللاعب فى إنقاص وزنه لأكثر من 7 كيلو مرة واحدة خلال الفترة الماضية فضلا عن وصوله لأعلى فورمة فنية وبدنية.

من جهة ثانية، اعتمد مجلس الإدارة رسميا عقد المدير الفنى الجديد كارتيرون وجهازه المعاون وحصل المدرب على مقدم عقده بعد الاتفاق على كافة الشروط والتفاصيل المالية، واحتفل رئيس النادى بالمدير الفنى الجديد أمس بدعوته على العشاء فى حضور الجهاز الفنى المعاون كاملا.

ومن المقرر أن يقود المدير الفنى الجديد مران الفريق اليوم الخميس استعدادا لمواجهة أول أغسطس فى الجولة الثانية لبطولة دورى أبطال إفريقيا والمقررة فى السابع من ديسمبر الجارى والذى تم تحديد إقامته فى ملعب الدفاع الجوى بحضور 15 ألف متفرج، وأكد رئيس النادى استمرار أمير مرتضى مشرفا على الكرة.

ويعقد مرتضى منصور، مؤتمرا صحفيا السبت المقبل للمدير الفنى الجديد لتقديم جهازه المعاون سامى الشيشينى مدربا عاما وأمير عبدالعزيز مدربا واليونانى أنطونيو مدرب الأحمال وعمرو عبدالسلام مدرب حراس المرمى والإعلان عن تفاصيل عقده.

من جانبه، أبدى كارتيرون المدير الفنى الجديد سعادته بقيادة الزمالك ووعد الجماهير البيضاء بالقتال من أجل إحراز البطولات والألقاب للقلعة البيضاء، مؤكدا أنه سعيد بحفاوة الاستقبال من الجماهير ومجلس الإدارة وتمنى أن يكون التوفيق حليفه فى مسيرته مع الأبيض.