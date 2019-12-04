شكرا لقرائتكم خبر عن كشف حساب ميتشو خلال 105 أيام داخل القلعة البيضاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خرج الصربى ميتشو من الأبواب الخلفية لنادى الزمالك، بعد مغامرة استغرقت 105 أيام لم تُكلل بالنجاح، شابتها الإخفاقات والتعثرات فى مشوار الفريق محلياً وقارياً.

وأعلن مجلس إدارة نادى الزمالك إقالة الصربى ميتشو لتراجع نتائج الفريق فى عهده، وتلقيه خسارتين قاسيتين على التوالى، خلال مواجهتى إنبى بالدورى الممتاز ومازيمبى برابطة دورى أبطال إفريقيا.

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وعلى مدار 105 أيام قضاها الصربى داخل أروقة وجدران ميت عقبة، خاض مع الفريق 13 مباراة رسمية. كانت البداية مبشرة بالخير، بانتصار عريض حققه الفارس الأبيض فى مستهل رحلته مع الفريق بسداسية نظيفة سكنت شباك ديكاداها الصومالى.

وأعقب مواجهة بطل الصومال قيادة ميتشو للزمالك لثلاثة انتصارات مدوية على حساب مصر المقاصة والاتحاد السكندرى وبيراميدز، ليحصد الفريق لقب كأس مصر عن جدارة واستحقاق، لتكون واحدة من أفضل بدايات أجانب الزمالك خلال السنوات العشر الأخيرة.

إلا أن الرياح تأتى بما لا تشتهى السفن، وتبدأ مرحلة نهاية شهر العسل بين ميتشو وجماهير القلعة البيضاء، بخسارة الفريق لقب السوبر المصرى أمام غريمه التقليدى الأهلى بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى مباراة انطفأ خلالها توهج نجوم الزمالك، خاصةً فى شوطها الأول، كما حقق الفريق نتيجة مقلقة فى ذهاب دور الـ32 لدورى الأبطال بخسارة أمام جينراسيون المغمور بهدفين مقابل هدف، وجاء إخفاق الفريق محلياً وفقده 5 نقاط، بالتعادل أمام إف سى مصر، الوجه الجديد على الكرة المصرية هذا الموسم، ثم الخسارة على يد إنبى، متذيل جدول ترتيب المسابقة المحلية، لتشتعل النيران فى نفوس أنصار ميت عقبة مطالبين برحيله عن المهمة الفنية للفريق. وتأتى الخسارة القاسية من مازيمبى الكونغولى بالثلاثة فى مستهل مشوار الفريق بمرحلة المجموعات لرابطة دورى الأبطال لتنتهى مغامرة الذئب الصربى ميتشو مع فريق نادى الزمالك بعد 105 أيام بالتمام والكمال.

إجمالاً قاد ميتشو الزمالك فى 13 مباراة، فاز فى 8 منها وخسر فى 4 وتعادل فى واحدة، وسجل الفريق فى ولايته 20 هدفاً وسكن مرماه 11 هدفاً، وأشرك 27 لاعباً خلال المباريات التى قادها مع الفريق، ولم يشارك إسلام جابر المنضم حديثاً للفريق من صفوف المقاصة فى الصيف الماضى.