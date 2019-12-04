شكرا لقرائتكم خبر عن النمسا ورومانيا يجهزان إنجلترا فى يورو 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد الإنجليزى أن المنتخب الإنجليزى سيواجه منتخبى النمسا ورومانيا فى مباراتين وديتين استعدادا لكأس الأمم الأوروبية (يورو 2020).

وأوضح الاتحاد أن المنتخب الإنجليزى، الذى يدربه المدير الفنى جاريث ساوثجيت، سيواجه المنتخب النمساوى فى فيينا فى الثانى من يونيو، ثم يلتقى المنتخب الرومانى فى السابع من الشهر نفسه، لكن لم يجر الاستقرار على مكان المباراة بعد.

وفى البطولة الأوروبية، التى تقام فى 12 مدينة خلال الفترة ما بين 12 يونيو و12 يوليو، سيتنافس المنتخب الإنجليزى ضمن المجموعة الرابعة مع منتخبى كرواتيا والتشيك وأحد المنتخبات المتأهلة من الملحق الذى تقام منافساته فى مارس المقبل، وسيخوض جميع مبارياته الثلاث فى دور المجموعات على ملعب «ويمبلى».

كذلك يلتقى المنتخب الإنجليزى نظيره الدنماركى على ملعب ويمبلى فى 31 مارس، وذكر الاتحاد الإنجليزى أنه سيجرى الإعلان عن الطرف الثانى للمباراة الأخرى المقررة فى 27 مارس فى وقت لاحق.

ويراهن جاريث ساوثجيت، المدير الفنى لمنتخب إنجلترا، على مهاجمه هارى كين، الذى يعد فارس الرهان فى منتخب «الأسود».

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لعب كين أول مباراة له مع توتنهام فى 25 أغسطس 2011 فى الدورى الأوروبى ضد نادى هارتس. قبل أن يثبت نفسه فى الفريق الأول لتوتنهام. قضى بعض المواسم على سبيل الإعارة فى الدورى الإنجليزى، الدرجة الأولى، ولعب فى دورى البطولة الإنجليزية، حيث لعب مع ميلوول وليستر سيتى، وفى الدورى الإنجليزى الممتاز لعب مع نورويتش سيتى.

وأصبح لاعبا أساسيا فى توتنهام فى موسم 2014-15، حيث سجل 31 هدفا فى الموسم، 21 منها فى الدورى، وتم اختياره كأفضل لاعب شاب فى إنجلترا. أنهى كين موسم 2015-16 و2016-17 كأفضل لاعب بالدورى الإنجليزى الممتاز، وساعد توتنهام فى التأهل لدورى أبطال أوروبا فى كلتا المناسبتين. وقد حصل على جائزة لاعب الشهر فى الدورى الإنجليزى الممتاز ست مرات، وتم اختياره فى فريق العام من رابطة المحترفين الإنجليزية فى كل من المواسم الأربعة الماضية. سجل أكثر من 100 هدف لتوتنهام، وهو الآن فى المركز التاسع فى قائمة أفضل هدافى الفريق عبر التاريخ.

على المستوى الدولى، مثّل إنجلترا على مستوى الشباب، حيث لعب مع إنجلترا تحت 17، وتحت 19، وتحت 20، وتحت 21 سنة. سجل هدفا فى أول مشاركة دولية له فى 27 مارس 2015، وتم ضمه فى الفريق المشارك فى بطولة أمم أوروبا 2016. وصنفته «جارديان» بأنه خامس أفضل لاعب كرة قدم فى العالم لعام 2017. فى كأس العالم 2018 تصدر قائمة هدافى البطولة، حيث أحرز 6 أهداف مع منتخب إنجلترا، وساعدهم للوصول إلى نصف النهائى.

كان كين يلعب فى النادى المحلى ريدجواى روفرز، وانضم إلى أكاديمية أرسنال للشباب عندما كان فى الثامنة من عمره. وتخلوا عنه بعد موسم واحد. وقال مدرب النادى آنذاك، آرسين فينجر، فى نوفمبر 2015، بأنه شعر بخيبة أمل بسبب تخليهم عن كين. كما كان لديه تجربة فى توتنهام هوتسبير لكنه لم يكن ناجحًا فى البداية. عاد بعدها إلى ناديه القديم، وفى عام 2004 انضم إلى أكاديمية واتفورد فى تجربة لمدة 4-6 أسابيع قبل أن يحصل على فرصة أخرى فى توتنهام فى سن الحادية عشرة. لعب لأول مرة مع توتنهام فى خط الوسط، ثم كلاعب خط وسط مهاجم. فى أيامه الأولى فى النادى لم يبرز كلاعب لأنه لم يكن كبيراً ولم يكن سريعًا، ولكن الذين عملوا معه فى النادى لاحظوا رغبته المستمرة فى تحسين مستواه فى مختلف الجوانب. فى موسم 2008-٢٠٠٩، لعب فى فريق توتنهام تحت 16 سنة، الذى تنافس فى بطولة كوبا شيفاس فى المكسيك، وبطولة بيلينزونا فى سويسرا، وسجل ثلاثة أهداف. فى يوليو 2009، وفى يوم عيد ميلاده السادس عشر، وقع عقدا مع توتنهام.

رغم قوة الدورى الإنجليزى وثراء الأندية وكون البلاد هى مهد كرة القدم، فإن رصيدها من الإنجازات العالمية لا يضم إلا بطولة وحيدة وتفتقر إلى الألقاب القارية. وعلى الرغم من مشاركتها فى جميع نهائيات كأس العالم لكرة القدم باستثناء الأعوام 1930، 1934، 1938، 1974، 1978، 1994، فازت إنجلترا بنهائيات كأس العالم لكرة القدم مرة واحدة فقط فى عام 1966، ووصلت إلى مرحلة ربع النهائى فى الأعوام 1954، 1962، 1970، 1986، 2002، ومرحلة نصف النهائى فى عامى 1990 و2018. وصلت إنجلترا إلى نهائيات كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم 9 مرات وكان ترتيبها الثالث عام 1968.