شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مفاجأة في تشكيل ليفربول أمام إيفرتون في الديربي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 ديسمبر 2019 محمد حسين

يستضيف ليفربول نظيره إيفرتون في مباراة ديربي مثيرة في الأسبوع الخامس عشر ضمن منافسات بطولة الدوري الأنجليزي الممتاز "البريمرليج" وأعلن المدرب الألماني يورجن كلوب عن خوض المباراة بالتشكيل التالي : حراسة المرمي : أدريان خط الدفاع : فان دايك -لوفرين-ريبرتسون-أرنولد Advertisements خط الوسط : فينالدوم -لالانا-ميلنر خط الهجوم :ماني-اوريجي-شاكيري ويدخل إيفرتون بالتشكيل التالي :. حراسة المرمي : بيكفورد خط الدفاع : مينا -لوكاس دين-هولجيت-كين-سيدبي خط الوسط : ايوبي-ديفيز-سيجردسون-ريتشارلسون خط الهجوم : لورين

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