شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رسميًا.. تشكيل ناري في مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 ديسمبر 2019 يستضيف الليلة مانشستر يونايتد نظيره توتنهام هوتسبير علي ملعب الأحلام "اولد ترافورد" في قمة الأسبوع الخامس عشر من منافسات الدوري الأنجليزي الممتاز "البريمرليج" .

وتشهد المباراة عودة المدرب المخضرم جوزيه مورينيو الي ملعب اولد ترافورد ولكن بقيادة توتنهام ضد فريقه السابق ، الذي أقيل من الفريق بسبب سوء النتائج في الموسم الماضي وخلفه المدرب الحالي سولشاير والذي قد يتسبب مورينيو في إقالته اذا حقق الفوز اليوم بسبب سوء النتائج . وأعلن مدرب مانشستر يونايتد سولشاير عن تشكيل الفريق :. حراسة المرمي : دي خيا خط الدفاع : مجواير -ليندلوف-بيساكا-يونج Advertisements خط الوسط : ماكتموناي - فريد -لينجارد -جيمس خط الهجوم : راشفورد - جرينود واعلن مورينيو عن تشكيل توتنهام :. حراسة المرمي : جازانيكا خط الدفاع : سانشيز - اورير -الديرفيريلد-فيرتونخين خط الوسط : سون - ديل آلي -وينكس-سوسوكو-مورا-سون خط الهجوم : هاري كين

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