شكرا لقرائتكم محمد إيهاب يعلن اعتزاله بعد رفض طعن اتحاد رفع الأثقال... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر محمد أيهاب بطل العالم في رفع الأثقال عبر صفحتة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك تغريدة لإعلان اعتزاله اللعبة بعد رفض المحكمة الأوليمبية لطعن مصر، ضد قرار الإيقاف لمدة عامين .

وأصدرت لجنة العقوبات المستقلة في الإتحاد الدولي لرفع الأثقال في سبتمبر الماضي قراراتها بإيقاف الإتحاد المصري لرفع الأثقال لمدة سنتين عن المشاركة في الأنشطة الدولية، مع تغريم الإتحاد المصري مبلغ مائتي ألف جنيه.

وكان إيهاب أعلن اعتزاله بعد قرار الإيقاف عامين، إلا أن وزير الرياضة أشرف صبحي، تدخل ليثنيه عن قرار الاعتزال، في محاولة للطعن ضد قرار الإيقاف والإبقاء على فرص مصر في المشاركة الأوليمبية.

وكتب إيهاب في رسالة عبر صفحته على فيسبوك: "الحمد لله الذى أعطانا الكثير وأخذ منا القليل ولا نقول إلا ما يرضيه عنا ونعوذ به أن نكون من القانطين له الحمد حتى نلقاه .. رساله شكر لكل من سعى إخراجنا من أزمتنا فقدر الله وما شاء فعل .. فعلت كل ما بوسعى وتمسكت بالأمل وتمنيت أن تكون النهايه بالحلم الذى وعدتكم به ولكن إرادة الله فوق كل إراده .. وقد تم اليوم تأكيد قرار ايقاف مصر وخروجها من السباق الأوليمبي وبقلب مطمئن لقدر الله قررت أعتزال رياضة رفع الأثقال بعد أن أكرمني الله متوجاً فى جميع البطولات الدوليه حاصلاً على كل الألقاب التى سعيت لها محطماً كل الأرقام التى سبقتنى من العرب وافرقيا وتضامن إسلامى وبحر متوسط وصولاً للميداليه الأوليمبيه مع صدارة التصنيف العالمى و شرف تسجيل رقم عالمى للكبار بأسم مصر .. وللعلم لا يسمح القانون الإشتراك تحت العلم الأوليمبى ولن اسمح لنفسى بالتجنيس وإن كانت هذه فرصتى الوحيده للمشاركه و بشكركم يا أهل بلدى على دعمكم طوال مسيرتى الرياضيه و كل الشرف أن يكون حسن الختام مع وطنى الحبيب .. أعان الله مصر على تخطى الكبوه واستكمال مسيرة الإنجازات على أرض نظيفه خاليه من أى مشاكل".

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وتُوج محمد إيهاب بالميدالية البرونزية في وزن 77 كيلوجرام بأوليمبياد ريو دي جانيرو 2016، وتُوج بثلاث ميداليات ذهبية في بطولة العالم 2017 بالوزن ذاته.

وخاض إيهاب منافسات وزن 81 كيلوجرام في بطولة العالم 2018، وفاز بذهبية الخطف إلى جانب برونزية النتر وفضية المجموع، بالإضافة لذهبية بطولة إفريقيا الأخيرة.