شكرا لقرائتكم تعرف على حكم مباريات كأس مصر غدا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل - الإنتاج الحربي مع أبوقير: أحمد ناجي حكم ساحة، وأحمد نوفل وكريم السعيد ومعهم طارق مجدي حكما رابعا. Advertisements - المصري مع قنا : خالد الغندور نجل جمال الغندور رئيس لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة، ويعاونه احمد حسام وشريف عبدالله ومعهم محمد الصباحي رابعا. يذكر أن خالد الغندور ضمن حكام الدرجة الأولى الذين تم ترقيتهم فى الاختبارات الأخيرة التى أجريت بمعرفة لجنة الحكام الرئيسية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على حكم مباريات كأس مصر غدا... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.