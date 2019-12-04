شكرا لقرائتكم يارا عاطف فى طاقم حكام مباراة بيراميدز والنجوم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت لجنة الحكام باتحاد الكرة، عن اختيار المحكمة يارا عاطف حكما مساعدا فى مباراة غدا بين بيراميدز والنجوم فى دور الـ32 بكأس مصر.

ويضم الطاقم كلا من، عمرو عايد حكم ساحة، وهانى العراقى ويارا عاطف مساعدان، ومعهم محمد عادل رابعا.

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كانت مباراة اف سى مصر أمام الجونة فى دور الـ32 بكاس مصر، شهدت تواجد المحكمة نورا سمير ضمن طاقم تحكيم المباراة الذى ضم جلال أحمد وهانى خيرى وعربى أحمد، ونورا سمير حكما رابعا.

وجاء تواجد نورا سمير ضمن طاقم التحكيم بالمباراة فى خطوة أولى من جمال الغندور رئيس لجنة الحكام من اجل منح الفرصة للمحكمات للظهور فى الصف الأول للمسابقات المحلية لإكسابهن الخبرات المطلوبة تمهيدا للاعتماد عليهن مستقبلا.