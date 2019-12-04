شكرا لقرائتكم الأهلى يختتم استعداداته لمواجهة الهلال بأبطال أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يختتم فريق الكرة بالنادي الاهلى مساء اليوم،الخميس، إستعدادته لمباراة الهلال السوداني المقرر لها التاسعة من مساء غداً الجمعة بإستاد السلام في الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا وهي المباراة التى يخوضها الأهلي تحت شعار "الفوز فقط" بعد الخسارة من النجم الساحلي بتونس في الجولة الأولى.

ويستعيد الاهلي في مباراة الغد أكثر من لاعب تم إراحته من لقاء بني سويف أول أمس ، الثلاثاء، في دور الـ32 لكأس مصر الذى فاز فيه الأهلي بثلاثة أهداف لهدف ويأتي في مقدمتهم محمد مجدي قفشة ورمضان صبحي ورامي ربيعة وأجاي ومحمد الشناوي