شكرا لقرائتكم الأهلى يختتم استعداداته لمواجهة الهلال بأبطال أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويستعيد الاهلي في مباراة الغد أكثر من لاعب تم إراحته من لقاء بني سويف أول أمس ، الثلاثاء، في دور الـ32 لكأس مصر الذى فاز فيه الأهلي بثلاثة أهداف لهدف ويأتي في مقدمتهم محمد مجدي قفشة ورمضان صبحي ورامي ربيعة وأجاي ومحمد الشناوي
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