القمودى رجل الريادة الإفريقية.. وديبابا والمتوكل بطلتا ريادة السيدات بالأوكسا...

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جدة - عمرو شويل قررت اللجنة المنظمة للنسخة الأولى من جائزة التميز الرياضي بإفريقيا تكريم العداءة الأثيوبية الأوليمبية تيرونيش ديبابا ونظيرتها المغربية نوال المتوكل بجائزة الريادة للسيدات. وكانت ديبابا قد حققت انجازات اولمبية مهمة بالحصول على خمس ميداليات أولمبية في نسخ بكين ٢٠٠٨ ولندن ٢٠١٢ وأثينا ٢٠٠٤. وفي الجانب الأخر تعتبر المتوكل هي شرارة انطلاق الإنجازات النسائية الإفريقية بمجال الرياضة فبعد أن توجت بذهبية ٤٠٠ متر حواجز وأصبحت أول إفريقية تتوج بميدالية أولمبية فتحت الباب لبطلات أخريات ليعتلين عرش الرياضة العالمية كما قررت اللجنة تكريم فريق الهوكي بنادي الشرقية للدخان المصري بجائزة الريادة للفرق. وكان نادي الشرقية قد حقق انجازات عالمية مهمة أهلته لدخول موسوعة جينيس للأرقام القياسية حيث حصد الفريق بطولة إفريقيا 23 مرة من إجمالي 27 بطولة. Advertisements كما قررت اللجنة المنظمة للنسخة الأولى من جائزة التميز الرياضي بإفريقيا تكريم العداء التونسي الأوليمبي محمد القمودي بجائزة الريادة للرجال. وكان القمودي قد حقق انجازات اولمبية مهمة بالحصول على 4 ميداليات في نسخ طوكيو ٦٤ ومكسيكو ٦٨ وميونخ ٧٥ ويقام الحفل تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنظيم اتحاد الاتحادات الإفريقية «الأوكسا» ضمن فعاليات الدورة الأولى من المؤتمر الدولي لمكافحة الفساد الرياضي بإفريقيا والذي سعى اللواء أحمد ناصر لتنظيمه سعيًا لاستمرار وتعزيز التواصل بين أبناء القارة الإفريقية ولتكريم عدد من الأسماء والهيئات الرياضية في القارة الإفريقية ويسعى الاتحاد أن يكون المؤتمر حدث دوري تجري فعالياته كل عامين. ينطلق المؤتمر في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة يوم الجمعة القادمة ويستمر حتى يوم الاثنين 9 ديسمبر بأحد الفنادق الكبرى بمدينة نصر.

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