شكرا لقرائتكم الشباب يقيل مدربه الأرجنتيني ألميرون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قرر نادي الشباب إقالة الأرجنتيني خورخي ألميرون من تدريب الفريق يوم الأربعاء، حسبما أعلن الحساب الرسمي للنادي عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

وكان الشباب تعاقد مع مدرب سان لورنزو الأرجنتيني السابق أواخر يونيو الماضي، وقاد الفريق في 10 لقاءات دورية تعرض خلالها إلى 3 خسائر و3 تعادلات و4 انتصارات، فيما حقق الانتصار على أندية شباب الأردن وشبيبة السورة الجزائري في كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

وقدمت إدارة الشباب الشكر لألميرون على الفترة الماضية التي قضاها مع الفريق. وتأتي إقالة ألميرون بعد دقائق معدودة من خروج الشباب من دور الـ32 ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، إثر خسارته 1 - 2 أمام فريق الشعلة، الذي يلعب بدوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى.

ويعاني الشباب من تراجع نتائجه في الفترة الأخيرة، حيث خسر مباراتيه الأخيرتين ببطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (الدوري السعودي للمحترفين)، ليبتعد عن المراكز الأولى في ترتيب البطولة، محتلا المركز السابع برصيد 15 نقطة من عشر مباريات.