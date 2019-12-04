شكرا لقرائتكم خبر عن الشرقية يُعلن تشكيل مواجهة الزمالك فى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر
جاء التشكيل كالتالي:
حراسة المرمى: محمد عبد المنعم.
خط الدفاع: سيد مدبولي - حسن ماريو - عبد الله الشناف - محمود صلاح- أحمد صقر.
خط الوسط : فرج كمال - حامد فيصل - علي الجنايني -محمد تريكة.
خط الهجوم: محمود عبد الواحد.
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