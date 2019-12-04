شكرا لقرائتكم خبر عن الشرقية يُعلن تشكيل مواجهة الزمالك فى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجهاز الفني لفريق الشرقية عن تشكيل الفريق لخوض مباراة الزمالك، التى ستنطلق فى السابعة والنصف من مساء اليوم في دور الـ32 من منافسات بطولة كأس مصر. جاء التشكيل كالتالي: جاء التشكيل كالتالي: حراسة المرمى: محمد عبد المنعم. Advertisements خط الدفاع: سيد مدبولي - حسن ماريو - عبد الله الشناف - محمود صلاح- أحمد صقر. خط الوسط : فرج كمال - حامد فيصل - علي الجنايني -محمد تريكة. خط الهجوم: محمود عبد الواحد.

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