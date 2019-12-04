شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو .. أحمد رفعت يتقدم للاتحاد السكندرى أمام حرس الحدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم أحمد رفعت صانع العاب فريق الاتحاد السكندرى بهدف التقدم بفريقه بمرمى حرس الحدود بالدقيقة 48 من ضربة جزاء بالمباراة التى تجمعهم حاليا على ملعب المكس بالاسكندرية ضمن مؤجلات الجولة الخامسة للدورى الممتاز . وجاء تشكيل الاتحاد السكندرى بقيادة طلعت يوسف كالتالي:- في حراسة المرمى: عماد السيد خط الدفاع: السيد سالم، محمود رزق، إسلام جمال، أسامة العزب Advertisements خط الوسط: نور السيد، أحمد نبيل مانجا ، إيمانويل أوكوي، أحمد رفعت، رزاق سيسيه خط الهجوم: خالد قمر. بينما جاء تشكيل حرس الحدود بقيادة طارق العشرى كالتالى : أحمد محمود السعدنى ، حسن مجدى ، خالد سامى ، مصطفى ( زنارى ) ، عمرو الحلوانى ، محمد مصطفى ( شطة ) ، أحمد فتحى ( فيليكس ) ، محمد أسامة ، أحمد شرويده ، محمد همام ، محمد ( جريندو ) .

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