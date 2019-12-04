نجل جمال الغندور حكما لمباراة المصرى وقنا فى كأس مصر غدا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم حكام مباراتى الانتاج الحربى و أبو قير ، والمصرى وقنا غدا في بطولة كأس مصر على النحو التالي:

- الانتاج الحربي مع ابوقير : احمد ناجي حكم ساحة، واحمد نوفل وكريم السعيد ومعهم طارق مجدي حكما رابعا. Advertisements

- المصري مع قنا : خالد الغندور نجل جمال الغندور رئيس لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة، ويعاونه احمد حسام وشريف عبدالله ومعهم محمد الصباحي رابعا.

يذكر أن خالد الغندور ضمن حكام الدرجة الأولى الذين تم ترقيتهم فى الاختبارات الأخيرة التى أجريت بمعرفة لجنة الحكام الرئيسية.

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