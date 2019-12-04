شكرا لقرائتكم خبر عن الشوط الأول .. الاتحاد السكندرى 0 حرس الحدود 0 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة الاتحاد السكندرى و حرس الحدود بالتعادل السلبى، والتى تجمعهما حاليا على ملعب المكس بالاسكندرية ضمن مؤجلات الجولة الخامسة للدورى الممتاز .

وجاءت أحداث الشوط الأول سجالا بين لاعبى الفريقين وحاول لاعبو الاتحاد السكندرى تسجيل أول الأهداف عن طريق خالد قمر الذى ظهر خطورته خلال سير اللقاء، ولكن انتهى اللقاء بالتعادل السلبى.

وجاء تشكيل الاتحاد السكندرى بقيادة طلعت يوسف كالتالي:-

في حراسة المرمى: عماد السيد

Advertisements

خط الدفاع: السيد سالم، محمود رزق، إسلام جمال، أسامة العزب

خط الوسط: نور السيد، أحمد نبيل مانجا ، إيمانويل أوكوي، أحمد رفعت، رزاق سيسيه

خط الهجوم: خالد قمر.

بينما جاء تشكيل حرس الحدود بقيادة طارق العشرى كالتالى : أحمد محمود السعدنى ، حسن مجدى ، خالد سامى ، مصطفى ( زنارى ) ، عمرو الحلوانى ، محمد مصطفى ( شطة ) ، أحمد فتحى ( فيليكس ) ، محمد أسامة ، أحمد شرويده ، محمد همام ، محمد ( جريندو ) .