مشاهدة مباراة الزمالك والشرقية فى كأس مصر دون تقطيع عبر سوبر كورة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم سوبر كورة بثا مباشرا ومشاهدة حية لمباراة الزمالك والشرقية فى دور الـ32 من كأس مصر، دون تقطيع.

يدخل فريق الزمالك، تحدى جديد فى مشواره المحلى عندما يواجه نظيره الشرقية، فى السابعة والنصف من مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر، والمقرر إقامتها على ستاد القاهرة، بعدما أسفرت القرعة عن وقوع الفريقين سويًا فى مستهل مشوار الأبيض بالبطولة التى يحمل لقبها من الموسم الماضى، عقب فوزه فى المباراة النهائية على بيراميدز بثلثة أهداف دون رد.

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مشاهدة مباراة الزمالك والشرقية فى كأس مصر

يدخل الزمالك المباراة تحت قيادة فنية جديدة للفرنسى باتريس كارتيرون، الذى جاء خلفا للصربى ميتشو، حيث ستكون المباراة هى بداية عمله الرسمى مع الأبيض بعد 24 ساعة فقط من توليه منصبه مع معاونيه سامى الشيشينى وأمير عبد العزيز ومدرب الحراس عمرو عبد السلام، ولن يكون أمام لاعبى الزمالك أى بدائل عن تقديم مباراة جيدة لتحقيق الفوز بنتيجة كبيرة، تُرضى جماهير الأبيض الغاضبة مما حدث داخل القلعة البيضاء فى الساعات الأخيرة، وذلك عقب هزيمة الفارس الأبيض من مازيمبى الكونغولى بثلاثة أهداف دون رد، فى إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال إفريقيا، ليتذيل الفريق المجموعة الأولى بدون رصيد من النقاط.

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