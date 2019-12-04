شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. طلب غريب من كهربا لإسراع إجراءات انتقاله للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رغم توقيع محمود عبد المنعم كهربا للنادي الأهلي وحصوله على مقدم العقد، إلا أن الإدارة الحمراء لم تُقدم على الإجراءات الرسمية لتفعيل التعاقد وضمه رسميا خلال الميركاتو الشتوى المقبل.

وعلم "سوبر كورة" أن كهربا يرغب بشدة فى إتمام انتقاله للأهلى، موجها رسالة طمأنة لإدارة الأهلى بأنه لن يقدم على افتعال أى أزمة، وسيلتزم بكل تقاليد وأعراف النادي الأهلي.

Advertisements

ولمعرفة طلب كهربا الغريب من إدارة الأهلى من هنا