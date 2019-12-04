سوبر كورة.. طلب غريب من كهربا لإسراع إجراءات انتقاله للأهلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رغم توقيع محمود عبد المنعم كهربا للنادي الأهلي وحصوله على مقدم العقد، إلا أن الإدارة الحمراء لم تُقدم على الإجراءات الرسمية لتفعيل التعاقد وضمه رسميا خلال الميركاتو الشتوى المقبل.
وعلم "سوبر كورة" أن كهربا يرغب بشدة فى إتمام انتقاله للأهلى، موجها رسالة طمأنة لإدارة الأهلى بأنه لن يقدم على افتعال أى أزمة، وسيلتزم بكل تقاليد وأعراف النادي الأهلي.
ولمعرفة طلب كهربا الغريب من إدارة الأهلى من هنا
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