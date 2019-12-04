شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. فرجانى ساسى يتقدم للزمالك أمام الشرقية بالهدف الثانى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجل التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الزمالك، الهدف الثانى لفريقه أمام الشرقية فى الدقيقة 41 من عمر المباراة المُقامة بينهما حالياً، على ستاد القاهرة الدولى، فى دور الـ32 من منافسات بطولة كأس مصر.

دخل الزمالك اللقاء بتشكيل يضم كلاً من:"محمد أبو جبل فى حراسة المرمى، حازم إمام ومحمد عبد الغنى ومحمد عبد السلام وعبد الله جمعة فى خط الدفاع، طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهما أشرف بن شرقى ويوسف أوباما وشيكابالا فى خط الوسط، عمر السعيد فى خط الهجوم".

بينما بدأ الشرقية، المباراة، بتشكيل مكون من:"محمد عبد المنعم فى حراسة المرمى، سيد مدبولى وحسن ماريو وعبد الله الشناف ومحمود صلاح وأحمد صقر فى خط الدفاع، فرج كمال وحامد فيصل وعلى الجناينى ومحمد تريكة فى خط الوسط، محمود عبد الواحد فى خط الهجوم".

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وجاء الهدف الثانى للزمالك بتمريرة من شيكابالا وصلت إلى حازم إمام في الجانب الأيمن الذي أرسل كرة عرضية، استقبلها فرجاني ساسي برأسية متقنة على يسار مشمش حارس الشرقية لداخل الشباك، ليعزز تقدم الأبيض بعدما سجل بن شرقى الهدف الأول.