شكرا لقرائتكم خبر عن المحكمة الرياضية تؤيد إيقاف "رفع الأثقال" عامين واستبعاد لاعبيه من أولمبياد 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت المحكمة الرياضة الدولية ، تأييد قرار الاتحاد الدولي لرفع الأثقال بإيقاف الاتحاد المصري للعبة لمدة عامين، وحرمان لاعبى رفع الأثقال المصريين من المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة طوكيو 2020.

وأقيمت جلسة الاستماع أمس الثلاثاء بحضور هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصري لنظر تظلم اللجنة الأولمبية المصرية.. ليخرج القرار من لجنة التحكيم الرياضية الدولية اليوم بتأكيد قرار الاتحاد الدولي لرفع الأثقال بإيقاف الاتحاد المصري لمدة عامين.

كان الاتحاد الدولي لرفع الأثقال أصدر قرارا في عام 2016 بإيقاف الاتحاد المصري لمدة عامين بسبب ثبوت تعاطي 4 لاعبين للمنشطات في بطولة إفريقيا لرفع الأثقال للناشئين.

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وثبت مرة أخرى تعاطي بعض الرباعين المصريين للمنشطات خلال دورة الألعاب الإفريقية التي أقيمت قبل عدة شهور في المغرب ومن بينهم سارة سمير الحاصلة على برونزية أولمبياد ريو دي جانيرو 2016.

وتقدمت اللجنة الأولمبية المصرية بطعن لمحكمة التحكيم الرياضية (كاس) ضد القرار بسبب أن واقعة تعاطي الناشئين للمنشطات كانت عام 2016 وإذا تم تنفيذ القرار على الاتحاد المصري وقتها لكان انتهى الإيقاف في الوقت الحالي.. ومن ثم يحق لمنتخب رفع الأثقال المصري المشاركة في أولمبياد طوكيو 2020.