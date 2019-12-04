شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. 30 دقيقة.. الزمالك 1 الشرقية 0.. بن شرقى يُسجل واحتفال جماعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مرت 30 دقيقة من عمر لقاء الزمالك والشرقية، وتقدم الفريق الأبيض بهدف نظيف سجله بن شرقى، فى المباراة المُقامة بينهما حالياً، على ستاد القاهرة الدولى، فى دور الـ32 من منافسات بطولة كأس مصر.

دخل الزمالك اللقاء بتشكيل يضم كلاً من:"محمد أبو جبل فى حراسة المرمى، حازم إمام ومحمد عبد الغنى ومحمد عبد السلام وعبد الله جمعة فى خط الدفاع، طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهما شيكابالا ويوسف أوباما وأشرف بن شرقى فى خط الوسط، عمر السعيد فى خط الهجوم".

بينما بدأ الشرقية، المباراة، بتشكيل مكون من:"محمد عبد المنعم فى حراسة المرمى، سيد مدبولى وحسن ماريو وعبد الله الشناف ومحمود صلاح وأحمد صقر فى خط الدفاع، فرج كمال وحامد فيصل وعلى الجناينى ومحمد تريكة فى خط الوسط، محمود عبد الواحد فى خط الهجوم".

جاءت الخطورة الأولى للزمالك من تسديدة فى الدقيقة 4 عن طريق طارق حامد من على حدود منطقة الجزاء ولكن حارس مرمى الشرقية محمد عبد المنعم الشهير بـ"مشمش" تصدى لها بنجاح ثم استحواذ للأبيض وسدد عبد الله جمعة كرة صاروخية تصدى لها قائم الشرقية فى الدقيقة 13 ثم فرصة خطيرة لأشرف بن شرقى فى الدقيقة 14 عندما وصلت إليه الكرة وهو فى منطقة الخطورة ولكن تألق مشمش فى إبعادها عن مرماه.

وفى الدقيقة 24، انطلق أوباما ليمرر كرة رائعة إلى عمر السعيد الذى حولها تجاه مرمى الشرقية ولكن تسديدته اصطدمت بالقائم لتعود إلى بن شرقي الذى نجح فى تحويلها داخل شباك الشرقية ليتقدم فريقه بالهدف الأول ثم طلب طارق حامد لاعب وسط الفريق رفقة شيكابالا جميع اللاعبين بالتوجه إلى مقاعد البدلاء للاحتفال مع زملائهم والجهاز الفنى بالهدف وانطلق عبد الله جمعة من الجبهة اليسرى ثم تعرض للعرقلة من قبل أحمد صقر ليحصل الأخير على أول إنذار فى اللقاء فى الدقيقة 28.









































































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