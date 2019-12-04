شكرا لقرائتكم خبر عن ستادات تحصل علي حقوق تسويق أسوار الأهلي.. وتدشن ملعبين جديدين فى السلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

حصلت شركة ستادات على حقوق تسويق أسوار النادي الأهلي في مقراته الثلاثة بالجزيرة ومدينة نصر والشيخ زايد، ضمن مجموعه حقوق حصلت عليها الشركة ومنها فرع النادي الجديد بالأقصر وقناه النادي وملعب السلام الذي حصل عليه الاهلي كحق انتفاع ليلعب علبه مبارياته.

كما تقيم شركة ستادات ملعبين جديدين لقطاعات الناشئين بالأهلي سيتم تدشينهم في ملعب السلام بحيث يتم فرق الناشئين من ملاعب الأهلي بمدينة نصر لهناك.