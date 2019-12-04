اخبار الرياضه

ستادات تحصل علي حقوق تسويق أسوار الأهلي.. وتدشن ملعبين جديدين فى السلام

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن ستادات تحصل علي حقوق تسويق أسوار الأهلي.. وتدشن ملعبين جديدين فى السلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

حصلت شركة ستادات على حقوق تسويق أسوار النادي الأهلي في مقراته الثلاثة بالجزيرة ومدينة نصر والشيخ زايد، ضمن مجموعه حقوق حصلت عليها الشركة ومنها فرع النادي الجديد بالأقصر وقناه النادي وملعب السلام الذي حصل عليه الاهلي كحق انتفاع ليلعب علبه مبارياته.

 

كما تقيم شركة ستادات ملعبين جديدين لقطاعات الناشئين بالأهلي سيتم تدشينهم في ملعب السلام بحيث يتم فرق الناشئين من ملاعب الأهلي بمدينة نصر لهناك.

كان مصدر داخل ادارة النادي الأهلي كشف عن نجاح ناديه في الحصول على ستاد السلام كحق انتفاع لمدة 25 سنة بموجب الاتفاق يلعب الأهلي كل مبارياته علي ملعب السلام.

Advertisements

 

 

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ستادات تحصل علي حقوق تسويق أسوار الأهلي.. وتدشن ملعبين جديدين فى السلام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا