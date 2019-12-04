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شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهام يقود تشكيل تشيلسي أمام أستون فيلا في البريمرليج والان مع التفاصيل
الأربعاء 4 ديسمبر 2019
يستضيف تشيلسي نظيره أستون فيلا علي ملعب ستنفورد بريدچ في الأسبوع الخامس عشر ضمن منافسات الدوري الأنجليزي الممتاز "البريمرليج"
وكشف المدرب الشاب فرانك لامبارد عن جاهزية الهداف تامي إبراهام لخوض المباراة وجاءت التشكيل كالتالي :.
حراسة المرمي : كيبا
خط الدفاع : زوما- كريستنسين-جيمس-ازبلكويتا
خط الوسط : كانتي -كوفاسيتش-بوليزيتش-ويليان-ماونت
خط الهجوم: إبراهام
ويدخل أستون فيلا بالتشكيل التالي :.
حراسة المرمي : هيتون
خط الدفاع : كونسا-مينجس-تارجيت-المحمدي
خط الوسط : ناكامبا-هوريهان-مكجين
خط الهجوم : ترزجيه - جيرليش-موراييس
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